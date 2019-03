Rheinische Post: Grünen-Chef fordert gesetzliches Tierwohl-Label und Verbot von Tiertransporten ins EU-Ausland

Grünen-Chef Habeck hat die sofortige Einführung

eines gesetzlichen Tierwohl-Labels gefordert, um für eine bessere

Tierhaltung in Deutschland rasch einheitliche, verbindliche Standards

zu schaffen. „Wir brauchen sofort eine verbindliche staatliche

Haltungskennzeichnung für alle tierischen Produkte mit einem klar

definierten Rahmen für die Standards“, sagte Habeck der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Samstag). „Die Discounter zeigen, dass man eine

Haltungskennzeichnung verbindlich für alle tierischen Produktketten

einführen kann. Faktisch macht der Handel das, was man von der

Bundesregierung eigentlich erwarten würde“, sagte Habeck. „Das

Tierwohl-Label von (Landwirtschaftsministerin) Frau Klöckner soll ja

erst ab 2020 und auch nur freiwillig eingeführt werden“, kritisierte

er. „Wir lassen wertvolle Zeit verstreichen.“ Währenddessen stellten

sich die Landwirte auf die Produktionsbedingungen der verschiedenen

Discounter ein, wodurch sie aber in eine immer größere Abhängigkeit

von ihnen geraten. „Die Landwirte werden also von Frau Klöckner

alleingelassen und immer stärker der Marktmacht der einzelnen

Supermarktketten ausgesetzt“, sagte Habeck. Der Grünen-Vorsitzende

verlangte zudem ein bundesweites Verbot von Tiertransporten in

Drittstaaten außerhalb der EU. „Außerhalb der EU-Grenzen gibt es

keine Möglichkeiten mehr zu kontrollieren, wie etwa Rinder auf dem

Exportweg nach Nordafrika gehalten werden“, sagte Habeck. „Teilweise

haben die Tiere nichts zu trinken, können sich nicht bewegen, sind

über Tage eingepfercht.“

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell