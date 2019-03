Rheinische Post: Grünen-Chef Habeck: „Über die Wahl Kramp-Karrenbauers zur Kanzlerin denken wir überhaupt nicht nach“

Grünen-Chef Robert Habeck sieht keinerlei

Veranlassung für seine Partei, im Falle eines vorzeitigen

Amtsverzichts von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die CDU-Vorsitzende

Annegret Kramp-Karrenbauer zur Nachfolgerin zu wählen. „Ich sehe

nicht, warum wir darüber überhaupt nachdenken sollten“, sagte Habeck

der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). Formal sei ein Wechsel

der Bundeskanzlerin ohne Neuwahl des Bundestags zwar möglich. „Für

meine Partei hieße das erst mal gar nichts. Diese Frage würde sich

ja, wenn, an die Fraktionen von CDU/CSU und SPD stellen, ob sie im

Bundestag Frau Kramp-Karrenbauer zur neuen Bundeskanzlerin wählen

würden“, sagte Habeck. „Wir sind nicht Koalitionspartner im

Wartestand. Statt auf das Wer-mit-wem richten wir unsere Kraft auf

das, was gesellschaftlich passiert und was nötige politische

Antworten sind“, sagte Habeck. Er fügte hinzu: „Irgendwann wählt

Deutschland wieder. Bis dahin vergeuden wir unsere Kraft nicht mit

dem Was-könnte-vielleicht-irgendwann-sein“, betonte der

Grünen-Vorsitzende. Er kritisierte zugleich die Abkehr der CDU unter

Kramp-Karrenbauer von der Flüchtlingspolitik Merkels. Das sei

„bemerkenswert falsch“, sagte der Grünen-Vorsitzende. „Damit wird der

Kurs von Angela Merkel zugunsten der Seehofer-Linie verlassen“, sagte

Habeck. Falsch sei auch der klimapolitische Kurs Kramp-Karrenbauers.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell