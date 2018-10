Rheinische Post: Grünen-Chef Habeck sieht Gespann Merkel/Merz skeptisch

Grünen-Chef Robert Habeck hat sich skeptisch

über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Kanzlerin Angela Merkel

und dem potenziellen neuen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz geäußert.

„Es ist durchaus möglich, den Parteivorsitz und das Bundeskanzleramt

in vier Händen zu halten“, sagte Habeck der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ und dem Bonner „General-Anzeiger“ (Donnerstag). „Aber ob es

eine Chance ist, hängt stark davon ab, mit wem sich Frau Merkel die

Macht bis 2021 teilt. Mit Frau Kramp-Karrenbauer ist das sicherlich

einfacher, mit Friedrich Merz oder Jens Spahn könnte es schwieriger

werden“, sagte Habeck. Die Entscheidung Merkels, nicht wieder

anzutreten, sei „höchst respektabel“, sagte der Grünen-Politiker.

„Nun steht die Union vor einer echten Richtungsentscheidung, die auch

ein Votum über die Politik von Frau Merkel ist“, sagte Habeck. Er

forderte zugleich den Rücktritt von Innenminister Horst Seehofer

(CSU). „Meine Meinung war und ist, dass Horst Seehofer als

Bundesinnenminister der Falsche ist, weil er die Parteitaktik vor

das Amt gestellt hat. Insofern finde ich es richtig, wenn Horst

Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten würde“, sagte Habeck.

Er dämpfte zudem die Erwartungen an einen zweiten Jamaika-Anlauf.

„Man sollte außerdem Jamaika nicht so verklären. Es hätte schon 2017

alle enorm gefordert“, sagte Habeck. Das Jahr 2018 sei nach dem

Scheitern einer Jamaika-Koalition politisch ein verlorenes Jahr, das

wieder aufgeholt werden müsse, forderte Habeck vor allem mit Blick

auf den Kohleausstieg. Bei den Jamaika-Verhandlungen hatten die

Grünen die schnelle Abschaltung von sieben Gigawatt

Kohle-Kraftwerks-Kapazitäten durchgesetzt. „Die sieben Gigawatt sind

ja kein Selbstzweck“, sagte Habeck jetzt. „Es geht darum, dass die

Kohle ihren Beitrag leistet, um die Klimaschutzziele zu erreichen.

Der war im letzten Jahr Null. Also muss der Beitrag jetzt größer

werden.“

