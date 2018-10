Rheinische Post: Ex-Ministerpräsident Wolfgang Clement begrüßt die Kandidatur von Friedrich Merz für den CDU-Vorsitz

Der frühere NRW-Ministerpräsident Wolfgang

Clement begrüßt die Kandidatur des CDU-Politikers Friedrich Merz für

den CDU-Vorsitz. „Friedrich Merz steht für eine Kursänderung in der

Politik, für mehr Zukunftsorientierung. Die Themen Innovation,

Bildung, Wissenschaft und Qualifizierung erhalten einen ganz anderen

Stellenwert“, sagte der Ex-Landeschef der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Donnerstag). Er hält dessen Griff nach dem Parteivorsitz für

eine „mutige Entscheidung, die gut für Deutschland ist“. Würde er

CDU-Chef, sei die große Koalition am Ende. „Es gibt dann neue

Mehrheiten oder Neuwahlen“, sagte Clement. Merz könne auch verloren

gegangene AfD-Wähler wieder an die Union binden. Er entspreche einer

weitreichenden „Sehnsucht nach neuen Wegen“.

