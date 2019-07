Rheinische Post: Günther: CDU muss ein riesengroßes Rad für den Umweltschutz drehen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel

Günther hat seine Partei aufgefordert, in der Klimaschutzpolitik das

ganz große Rad zu drehen. Er wünsche sich in der Union „Klimaschutz

aus eigener Überzeugung“, sagte der CDU-Politiker der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Mittwoch). „Das Rad ist riesengroß, das die CDU

endlich anfangen muss zu drehen. Man kann ja nicht blind durch die

Welt laufen.“ Die Dramatik des Klimawandels sei in Afrika zu

beobachten. Die bisherigen Ansätze und Anreize für mehr Klimaschutz

seien vollkommen falsch und nicht zukunftsfähig. „Ohne eine richtige

und sozial ausgewogene CO2-Bepreisung kann ich mir kein Gesamtkonzept

vorstellen, das zugleich Innovationen fördert und Wohlstand sichert.“

CO2-Zertifikate seien zu billig, und Erneuerbare Energien würden

falsch gefördert. Auch aus Kostengründen müsse klar sein, warum

Verbesserungen nötig seien: „Wir stellen jetzt schon Gelder im

Bundeshaushalt ein, um Strafzahlungen der Europäischen Union bezahlen

zu können.“

