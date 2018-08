Rheinische Post: Handwerk fordert schnellere Planungsverfahren für die Sanierung maroder Brücken

Ausbleibende Brückensanierungen in Deutschland

sind nach den Worten von Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer vor

allem auf lange Planungsverfahren und Bürgerinitiativen

zurückzuführen. „Dass hierzulande Brückensanierungen nicht noch

schneller in Angriff genommen werden, liegt weniger an fehlendem

Geld, sondern an zu langen Planungsverfahren“, sagte Wollseifer der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag). „Verzögerungen gibt es

dabei im Übrigen nicht nur auf den Ämtern, sondern auch durch von

Bürgerinitiativen angeregte Gerichtsverfahren“, sagte der Präsident

des Zentralverbands des Handwerks (ZDH). „Wir brauchen unbedingt eine

Beschleunigung der Planungsverfahren“, sagte Wollseifer. Den

Zusammenbruch einer Brücke wie im italienischen Genua halte er wegen

vieler Kontrollen aber für „eher unwahrscheinlich“.

