Rheinische Post: Verband beklagt Regel-Wirrwarr für Hundehalter: Reisen mit Hund in Deutschland ohne Verstoß kaum möglich

Der Verband für das deutsche Hundewesen (VDH)

hat die gravierenden Gesetzesunterschiede der Bundesländer zur

Haltung von Hunden kritisiert und eine allgemeingültige Verordnung in

Deutschland gefordert. „Es müsste endlich eine einheitliche

bundesweite Regelung für den Umgang mit Hunden geben“, sagte der

Sprecher des 600.000 Mitglieder zählenden Verbandes, Udo Kopernik,

der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag). „Wenn man die sehr

unterschiedlichen Vorgaben in den jeweiligen Ländern ernst nimmt, ist

es leichter, eine Auslandsreise zu machen, als von Bundesland zu

Bundesland zu fahren, ohne gegen eine Verordnung zu verstoßen.“ In

Brandenburg ist das Halten von als gefährlich eingestuften

Hunderassen weitgehend verboten, während es im angrenzenden Berlin

und in weiteren Bundesländern unter Auflagen erlaubt ist. In

Niedersachsen müssen Halter seit 2013 einen Hundeführerschein machen

– auch für Pudel. Das niedersächsische Landwirtschafts- und

Verbraucherschutzministerium erklärte, die Einstufung eines Hundes

als gefährlich anhand der Rasse oder der Größe sei wissenschaftlich

nicht begründbar. „Es gibt Beißvorfälle mit Schäferhunden wie mit

Pudeln, Teckeln oder Pitbull Terriern. Das Problem liegt primär nicht

beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine“. Kopernik lehnte die

Verpflichtung zu einem Hundeführerschein ab. „Oma oder Opa besteht

vielleicht den Hundeführerschein aus sportlicher Sicht nicht, dabei

sind die Senioren mit die besten Hundehalter.“ Die Hundetrainerin

Klaudia Holt aus Niedersachsen sagte: „Wir wissen alle, wie es mit

Freiwilligkeit läuft: Besteht keine Pflicht zum Hundeführerschein,

werden ihn nur wenige Leute machen.“ Sie schlug vor, den

Hundeführerschein freiwillig machen zu lassen – und den Haltern dafür

einen Nachlass bei der Hundesteuer zu geben.

