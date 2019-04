Rheinische Post: Hofreiter fordert von Scheuer Durchsetzung des geringeren Steuersatzes für Bahnfahrten

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) aufgefordert, seinen Vorschlag

zur Mehrwertsteuer-Senkung für Bahnfahrten in der Bundesregierung

durchzusetzen. „Es ist gut, wenn sich Andreas Scheuer unserem

Vorschlag anschließt“, sagte Hofreiter der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Donnerstag). „Er soll einen Mehrwertsteuersatz von sieben

Prozent auch im Fernverkehr nicht nur in Aussicht stellen, sondern

durchsetzen“, sagte Hofreiter. Grundlage für einen leistungsfähigen

Bahnverkehr sei aber auch ein modernes, gut ausgebautes Schienennetz.

„Kurzfristig müssen die Ausgaben für die Bahn verdoppelt,

mittelfristig eher vervierfacht werden“, forderte Hofreiter. „Der

traurige Zustand unseres Schienennetzes und die Unzuverlässigkeit der

Bahn liegen insbesondere in der Vernachlässigung und im Desinteresse

der Bundesregierung begründet.“ Neben dem Fahrpreis sei die Fahrzeit

entscheidend. Scheuer solle daher konsequent die dafür nötigen

Schritte gehen. Nötig sei auch, „das Ticketchaos zu beenden und ein

einfaches und übersichtliches Ticketsystem einzuführen“, sagte

Hofreiter.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell