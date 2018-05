Rheinische Post: Immer weniger Widersprüche gegen Rentenbescheide

Die jährlich über 1,3 Millionen Rentenbescheide

finden bei angehenden Rentnern eine immer größere Akzeptanz. Das

zeigen aktuelle Daten der Rentenversicherung, die der in Düsseldorf

erscheinenden „Rheinischen Post“ (Samstagausgabe) vorliegen. Demnach

ist die Zahl der Widersprüche gegen die Rentenbescheide zwischen 2007

und 2017 um 36 Prozent zurückgegangen. Während 2007 noch in rund

232.000 Fällen Widerspruch gegen einen Rentenbescheid eingelegt

wurde, war das 2017 nur noch in rund 148.000 Fällen der Fall. Allein

2017 sei die Zahl der Widersprüche gegenüber dem Vorjahr um rund

sieben Prozent gesunken, so die Rentenkasse. Den Rentenbescheid

erhalten Versicherte in der Regel vor Beginn einer Rente. „Wir führen

diese Entwicklung unter anderem auf den seit einigen Jahren verstärkt

vorgenommenen Versand von Versicherungsverläufen zurück“, sagte ein

Sprecher der Rentenversicherung der Redaktion. Der

Versicherungsverlauf gibt wieder, welche Daten aus der eigenen

Versicherungsbiografie die Rentenversicherung bereits gespeichert

hat. Er ist Grundlage der späteren Rentenberechnung. Den ersten

Versicherungsverlauf erhalten Versicherte in der Regel automatisch

zusammen mit der Renteninformation im Alter von 27 Jahren.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell