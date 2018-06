Rheinische Post: Inklusion mit Augenmaß Kommentar Von Frank Vollmer

Es ist ja richtig: Der gemeinsame Unterricht

von Kindern mit und ohne Handicap läuft in NRW nicht rund. Im

Gegenteil – der Ärger über mangelnde Vorbereitung und überhastete

Umsetzung hat dazu geführt, dass, sobald „Inklusion“ gesagt wird, bei

Lehrern und Eltern das Visier herunterklappt. Das ist eine Schande,

denn Inklusion ist keine linke Laune, sondern Menschenrecht. Richtig

ist auch, dass mancher (auch mancher Lehrer) das vergessen hat.

Trotzdem wäre es falsch, die Lehrer für eine verfehlte Politik des

Landes haftbar zu machen, indem man sie zu Fortbildungen in den

Ferien verpflichtet. Das würde auch den letzten Rest guten Willens an

den Schulen aufzehren. Fortbildungen sind wichtig; sie können

Belastungen abfedern und Frust vermeiden. Sie schließen aber nicht

die Lücke etwa bei den Sonderpädagogen. Das werden auch die Eckpunkte

des Ministeriums nicht. Sie werden allenfalls die Verteilung der

Schüler verbessern. Um bei der Inklusion wirklich voranzukommen,

braucht es mehr Personal, also mehr Geld. Und Zeit, dieses Personal

auszubilden. Bis dahin ist Improvisation nötig. Aber bitte mit

Augenmaß.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell