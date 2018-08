Rheinische Post: Innenministerium stellt sich hinter Verfassungsschutz-Chef Maaßen – Von Notz: „Das ist schlicht zu wenig“

Das Bundesinnenministerium gibt dem durch

mögliche Ratschläge an die AfD in die Kritik geratenen Präsidenten

des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen,

Rückendeckung. Aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage, die

der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag) vorliegt, geht

hervor, dass der Aufsichtsbehörde des Verfassungsschutzes die

öffentlichen Erklärungen der Pressestelle genügen. Das Bundesamt habe

bereits alle Vorwürfe zurückgewiesen, heißt es in der Antwort. Der

stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag,

Konstantin von Notz, kritisiert das. „Die Bundesregierung verweist in

ihrer spärlichen Antwort lediglich auf die Erklärungen des

Verfassungsschutzes und hat offenbar keine eigenen Schritte zur

Sachverhaltsaufklärung unternommen“, sagte er. „So agiert nur jemand,

der sich für die Aufklärung des Sachverhalts offenkundig null

interessiert“, so von Notz. Das sei angesichts der Dimension der

Vorwürfe schlicht zu wenig. „Sowohl die Bundesregierung als auch die

Sicherheitsbehörden müssen, gerade in einer solch wichtigen

politischen Frage der Beobachtung von Parteien durch den

Verfassungsschutz, alles tun, um schon dem bösen Schein

entgegenzuwirken, eine Einstufung als verfassungsfeindlich könnte von

persönlichen Neigungen oder Opportunitätserwägungen eines Präsidenten

des Bundesamts abhängig sein“, sagte von Notz.

