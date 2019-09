Rheinische Post: JU-Chef Kuban trotz Kohleausstiegs für Weiterentwicklung der deutschen Technik für den Export

Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban,

hat trotz des geplanten Kohleausstiegs eine Weiterentwicklung der

deutschen Technik zum weltweiten Export gefordert. „Eine Frage wird

sein: Machen wir in Deutschland den gleichen Fehler wie beim Ausstieg

aus der Kernenergie – auch heute werden noch Atomkraftwerke auf der

Welt gebaut – aber nicht mehr mit deutscher Technik“, sagte Kuban der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag). Derzeit seien

international 1400 Kohlekraftwerke im Bau oder in der Planung. Global

werde Kohleförderung noch länger eine Rolle spielen und

CO2-Emissionen machten nicht an der deutschen Grenze halt. „Wir

sollten zwei bis drei der modernsten Kohlekraftwerke in Deutschland

zu Forschungskohlekraftwerken weiterentwickeln.“ Dann könnte

Deutschland seine Technik weltweit exportieren und die effizientesten

Kraftwerke anbieten und hätte nicht „die umweltschädlichsten

Kraftwerke in anderen Teilen Europas und der Welt“.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell