Rheinische Post: Trittin warnt vor Zugriff auf Atomfonds-Milliarden für Klimaschutz-Paket

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat die

große Koalition davor gewarnt, zur Finanzierung ihres

Klimaschutz-Pakets auch auf Reserven des Atomfonds zurückzugreifen.

„Der Zweck des Atomfonds ist, die Entsorgung und Lagerung des

deutschen Atommülls zu finanzieren und nichts anderes. Das ist

gesetzlich so vorgegeben. Wer da jetzt Begehrlichkeiten hat, wird

versuchen müssen, das Gesetz zu ändern“, sagte Trittin, der Mitglied

im Kuratorium des Atomfonds ist, der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Freitag). Die Parteien hätten gut daran getan, den Atomfonds nicht

als Sondervermögen des Bundes, sondern als unabhängige Institution zu

errichten. Das erschwere der Koalition den Zugriff auf den mit mehr

als 24 Milliarden Euro gefüllten Atomfonds. „Jetzt passiert aber

offenbar genau das, was wir damals als Gefahr gesehen haben: In dem

Moment, wo man Geld braucht, versucht man sich die

Atomfonds-Milliarden unter den Nagel zu reißen“, sagte Trittin. „Wer

Geld braucht, sollte umweltschädliche Subventionen streichen. Die

belaufen sich auf über 50 Milliarden Euro“, erklärte der

Grünen-Politiker. Trittin reagierte damit auf Angaben aus

Koalitionskreisen, wonach unter anderem auch der Atomfonds zur

Finanzierung der Klimaschutz-Maßnahmen herangezogen werden könnte.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell