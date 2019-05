Rheinische Post: Kommentar / Die Abwärtsspirale der SPD dreht sich weiter Von Eva Quadbeck

Das überraschende Vorziehen der Neuwahl der

SPD-Fraktionsspitze war ein machiavellistischer Schachzug von Andrea

Nahles. Machtpolitik beherrscht sie. Vorerst sind ihre Gegner

irritiert und desorganisiert. Feige sind sie übrigens auch, und

deshalb stehen Nahles– Chancen, die Machtprobe am Dienstag in der

Fraktion zu gewinnen, recht gut. Auch wenn ihr Ergebnis ein

schlechtes sein wird. Doch was dann? Dann haben die Sozialdemokraten

eine weitere ihrer vielen hausgemachten Krisen überstanden und sind

keinen Schritt weitergekommen. Im Gegenteil: Die Partei- und

Fraktionschefin wird noch schwächer dastehen, als sie ohnehin schon

in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

Die SPD könnte den Menschen auch 1500 Euro Rente für alle

versprechen – von einer Partei, die eine solche Performance

abliefert, wendet sich der Wähler mit Schaudern ab. Stärker werden

können die Sozialdemokraten erst wieder, wenn sie ausnahmsweise

Solidarität auch mal nach innen walten lassen und nicht ständig den

Eindruck vermitteln, dass es ihnen am Ende eben doch um die Posten

geht. Besserung ist nicht in Sicht. Es steht zu befürchten, dass der

Abwärtstrend der SPD noch nicht zu Ende ist. Die Zehn-Prozent-Marke

nähert sich.

