Rheinische Post: Kommentar / Digitale Auszeiten für Familien = Von Kirsten Bialdiga

Eine Technologie sollte den Menschen dienen –

nicht umgekehrt. Dies gilt auch für die Digitalisierung. Eine

aktuelle nordrhein-westfälische Studie über „Familien im

Digitalzeitalter“ lässt anderes vermuten. Digitale Geräte bringen

demzufolge den Familien bisher keinen Zeitgewinn. Eher ist es so,

dass gerade Eltern, die Smartphones und Tablets besonders oft nutzen,

über Zeitnot klagen. Dabei ist es doch eines der Versprechen der

Digitalisierung, das Leben einfacher zu machen, den Menschen mehr

Zeit zu schenken. Politik und Wirtschaft können dazu einiges

beitragen. Zum Beispiel schnelles und zuverlässiges Internet

ermöglichen, die Möglichkeit zur Heimarbeit ausweiten, um Arbeitswege

zu sparen, und bürokratische Abläufe digitalisieren, um Behördengänge

überflüssig zu machen. Eines jedoch kann den Familien niemand

abnehmen: Zu definieren, wie intensiv sie die digitalen Möglichkeiten

tatsächlich nutzen möchten. Ob sie etwa die fünfte Whatsapp-Nachricht

in die erweiterte Familiengruppe schicken wollen, so dass jedes Mal

gleich 15 Adressaten zum Smartphone greifen müssen, obwohl es nur

zwei betrifft. Wer von der Digitalisierung profitieren will, braucht

auch Auszeiten.

