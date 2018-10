Rheinische Post: Kommentar / Enge Grenzen für die Einstellungspraxis = VON MAXIMILIAN PLÜCK

Der gestrige Tag ist eine Zäsur für die Kirchen

in Deutschland. Schon wieder hat ein weltliches Gericht ihnen die

Grenzen ihrer Eigenständigkeit aufgezeigt, einmal mehr bekommt damit

das vom Grundgesetz verbürgte Selbstbestimmungsrecht in seiner

altbekannten Form Risse. Das Bundesarbeitsgericht hat sich mit der

Frage auseinandergesetzt, ob ein bestimmter Arbeitsplatz die

Zugehörigkeit zur Kirche erfordert. An Deutlichkeit ließ es dabei

wenig zu wünschen übrig: Die Richter meldeten „erhebliche Zweifel“

daran an, dass eine Referentenstelle für einen Bericht zur Umsetzung

der Antirassismus-Konvention zwingend die Konfessionszugehörigkeit

erfordert. Für die Diakonie ist das ein Schlag, weil ein weltliches

Gericht sich in Besetzungsfragen für zuständig hält. Die Kirchen

müssen bei ihren Ausschreibungen künftig sehr viel zurückhaltender

sein, wenn sie sich nicht erneut schadenersatzpflichtig machen

wollen. Am Ende könnte das Gericht ihnen sogar einen Gefallen getan

haben. In Zeiten des sich zuspitzenden Fachkräftemangels könnte sich

eine Öffnung – selbst wenn sie auf richterlichen Druck erfolgt –

auszahlen: in Form eines größeren Pools an qualifizierten

Fachkräften.

