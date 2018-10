Rheinische Post: Kommentar / Standards nicht senken = VON KIRSTEN BIALDIGA

Weniges ist so gut vorherzusagen wie

Schülerzahlen. Sechs Jahre nach der Geburt kommt ein Kind

normalerweise in die Grundschule, vier Jahre später braucht es einen

Platz an einer weiterführenden Schule. Dennoch haben sich Bund und

Länder gründlich verkalkuliert. In NRW wurden jedes Jahr 25.000

Kinder mehr geboren als erwartet, dann wurde auch noch die

Zuwanderung unterschätzt, und ein Übriges tat eine fehlerhafte

Erhebung der Daten. Das Ergebnis: Es gibt zu wenige Lehrer für die

vielen Schüler. Allein in NRW können in den nächsten zehn Jahren rund

15.000 Lehrer-Stellen nicht besetzt werden. Da kann man sich über

jeden Seiteneinsteiger nur freuen. Damit sie aber einen grundständig

ausgebildeten Lehrer so gut wie möglich ersetzen können, muss die

Ausbildung der Quereinsteiger dringend überdacht werden. Sie brauchen

mehr Betreuung durch erfahrene Kräfte und sollten weniger

unterrichten. Keine gute Lösung im Kampf gegen den Lehrermangel ist

es hingegen, die Standards der Lehrerausbildung zu senken, wie es

2015 geschehen ist, als die wichtige Referendarzeit von zwei auf 1,5

Jahre reduziert wurde.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell