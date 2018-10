Rheinische Post: Kommentar: Fachkräfte gesucht

Beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz sollte man

endlich mal anfangen, über das zu reden, worum es eigentlich geht:

Die Einwanderung von Fachkräften. Schaut man sich die Debatten der

vergangenen Wochen an, könnte man auf die Idee kommen, im Mittelpunkt

stehe das Bleiberecht einer bestimmten Gruppe von Flüchtlingen.

Vielleicht wäre es besser, diese Themen zu trennen. Bei der Anwerbung

von Fachkräften geht es um Fragen wie: Welche Menschen laden wir als

Arbeitskräfte nach Deutschland ein? Wen brauchen wir? Welche

Qualifikation und welche Sprachkenntnisse sollten die Menschen

vorweisen? Und natürlich: Was können wir als aufnehmende Gesellschaft

bieten? Wie integrieren wir die Neuankömmlinge? Wie heißen wir sie

willkommen? Über das Schicksal jener Flüchtlinge, die eigentlich

ausreisepflichtig sind, die sich aber gut integriert haben, die

deutsche Sprache beherrschen und einen festen Job haben, muss auch

gesprochen werden. Es wäre aus mehreren Gründen irrational, sie in

ihre Heimat zurückzuschicken.

