Rheinische Post: Kommentar: Jetzt sind die Briten dran

Die Europäische Union hat sich in der leidigen

Brexit-Frage äußerst flexibel gezeigt und den Ball mit der

Verlängerung des Austrittstermins bis zum 12. April geschickt in das

Feld der Briten zurückgespielt. Für Premierministerin Theresa May

kommt es jetzt zum letzten Gefecht. In der nächsten Woche kann sie

mit dem Verlängerungsvotum der EU ihre innerparteilichen Gegner noch

einmal unter Druck setzen oder doch noch eine parteiübergreifende

Mehrheit zur Rettung Großbritanniens gewinnen. Verliert sie die

Abstimmung, sollte – oder besser – muss sie zurücktreten. Ihr Weg

eines geordneten Brexit wäre gescheitert. Die Briten könnten dann mit

einer neuen Regierung eine mindestens zweijährige Fristverlängerung

beantragen. Denn einem ungeregelten Brexit hat das Parlament einen

Riegel vorgeschoben. Beide Szenarien wären nicht das Schlechteste für

Großbritannien. Fatal wäre nur eine weitere Verzögerung, eine

Aussetzung der Abstimmung oder ein endloses Hangeln von

Ausstiegstermin zu Ausstiegstermin. Dann würde auch Europa vom

Brexit-Virus angesteckt.

