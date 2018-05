Rheinische Post: Kommentar / Wachsam gegen Terror = Von Christine Longin

Wieder Paris, wieder ein Ausgehviertel, wieder

ein Abend am Wochenende. Die jüngste Messerattacke erinnert natürlich

an die Anschläge des 13. November 2015. Und doch ist vieles anders

seit jener Nacht, die das Leben der Pariser für immer veränderte. Vor

allem die Art des Terrorismus hat sich gewandelt. Heute sind es mit

Messern bewaffnete Einzeltäter, keine schwerbewaffneten

Terror-Kommandos, die die Attentate verüben. Solche Attacken lassen

sich nur schwer verhindern. Die französische Rechte, die jetzt

lautstark schärfere Maßnahmen gegen Terrorverdächtige fordert, macht

sich damit nur selbst etwas vor. Genauso wie diejenigen, die die

Wiedereinführung des Ausnahmezustands fordern. Dabei hat diese

Maßnahme, die in Frankreich zwei Jahre lang galt, neue Anschläge

nicht verhindern können. Am besten verhalten sich die Franzosen

selbst: Sie halten die Augen offen und reagieren bei Gefahr. Ein

Augenzeuge war es, der am Samstagabend sofort die Polizei rief und

damit Schlimmeres verhinderte. Wachsamkeit kann eine wirksame Waffe

gegen den Terrorismus sein.

