Rheinische Post: Kommentar: Zu teures Pendeln

Keine Frage: Die Immobilienpreise in Düsseldorf

sind so hoch, dass sich Durchschnittsverdiener nur schwer eine

Wohnung und erst recht ein Haus leisten können. Für viele Familien

ist es also eine rein theoretische Diskussion, ob es nicht auf Dauer

billiger wäre, in der Stadt wohnen zu bleiben, als sich eine günstige

Bleibe auf dem Land zu kaufen – auch um den Preis des von Fall zu

Fall teuren Pendels. Eine passende Immobilie in der Stadt können sie

mangels Kapital sowieso nicht bezahlen. Trotzdem sind Familien gut

beraten, den Wohnort nicht zu weit von der Metropole zu wählen. So

werden künftige Ökosteuern das Autofahren sicher teurer machen. Ohne

gute Anbindung an Bus und Bahn ist es schwierig. Und so viel Spaß

macht tägliches Autofahren auch nicht. Schlauer ist also, eine etwas

kleinere Immobilie in der Nähe der Stadt zu kaufen als eine große

weit weg. Warum? Irgendwann sind die Kinder aus dem Haus. Und wer nur

15 oder 20 Kilometer vom Büro wohnt, kann oft auch mit dem Fahrrad

oder E-Bike fahren. Das schont die Umwelt und hält fit. Und es spart

Geld.

