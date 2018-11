Rheinische Post: Kramp-Karrenbauer will bei Rente und bei Hartz IVüber Koalitionsvertrag hinausgehen

CDU-Generalsekretärin Annegret

Kramp-Karrenbauer hält den Koalitionsvertrag mit der SPD nicht für

sakrosankt und will im Fall ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden bei

den Themen Rente und Hartz IV über den Koalitionsvertrag hinausgehen.

„Wir müssen prüfen, ob es Herausforderungen gibt, die wir bei

Unterzeichnung des Koalitionsvertrags noch nicht kannten. Der

Koalitionsvertrag ist nicht sakrosankt, wir müssen in der Regierung

immer auch auf aktuelle Entwicklungen neue Antworten geben“, sagte

Kramp-Karrenbauer der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag). Aber

eine Revisionsklausel sei kein und dürfe kein verkappter Vorwand für

einen sowieso gewollten Ausstieg sein, mahnte sie die SPD. Zur

Besserstellung von Rentnern mit geringen Bezügen favorisiert

Kramp-Karrenbauer das Modell des Arbeitnehmerflügels der CDU. „Die

CDA hat in Absprache mit der Mittelstandsvereinigung das Modell der

Plus-Rente entwickelt, wonach Rentner auf Grundsicherungsniveau einen

Zuschlag von 25 Prozent auf ihre individuell erworbenen gesetzlichen

Rentenansprüche bekommen sollen. Das ist systemisch gesehen ein

gutes Modell“, sagte Kramp-Karrenbauer. Es sei besser als das Modell

der Grundrente im Koalitionsvertrag, wonach pauschal zehn Prozent auf

die Grundsicherung aufgeschlagen werden soll. „Die Plus-Rente belohnt

Rentner, die Jahrzehnte erwerbstätig waren – damit gilt das

Leistungsprinzip“, sagte die CDU-Politikerin. Zugleich schlug

Kramp-Karrenbauer vor, Rentner mit einer niedrigen Rente „komplett

oder zumindest in Teilen von Beiträgen für die Kranken- und

Pflegekassen“ freizustellen, ähnlich beispielsweise wie bei den Mini-

und Midijobs. „Das sollte die Rentenkommission der Bundesregierung

auch als eine Option in den Blick nehmen.“ Kramp-Karrenbauer kann

sich auch eine Reform von Hartz IV vorstellen. „Wenn jemand, der 40

Jahre gearbeitet hat, ähnlich schnell auf die Grundsicherung fällt

wie jemand, der kaum etwas getan hat, dann entwertet das Arbeit“,

sagte sie. Konkret forderte sie, langjährige Erwerbsbiografien besser

zu stellen. „Das kann durch eine Verlängerung des Zeitraums

geschehen, ab dem man ins Arbeitslosengeld II fällt. Nicht nur, wie

bereits heute, pauschal nach Alter, sondern auch – entsprechend dem

Leistungsprinzip – unter Berücksichtigung der vorherigen

Arbeitszeit.“ Eine weitere Stellschraube könne das Schonvermögen

sein, das für langjährige Beitragszahler im Fall der Arbeitslosigkeit

höher gesetzt werden könnte.

