Rheinische Post: Kretschmer: Das beste Deutschland, das wir je hatten

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer

(CDU) hat eine Schieflage bei der Beurteilung der Deutschen Einheit

beklagt und zu mehr Zuversicht aufgerufen. „Die Deutsche Einheit ist

die größte patriotische Leistung des Landes. Im Westen haben Menschen

auf Wohlstandszuwachs verzichtet, in Ostdeutschland hat sich der

überwiegende Teil der Bevölkerung ein neues Leben aufgebaut“, sagte

Kretschmer der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Die

heutigen Herausforderungen hätten sich die DDR-Bürger vor 1990 nur

wünschen können. „Der 3. Oktober ist immer wieder die Gelegenheit,

dankbar zu sein für soziale Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit,

Demokratie.“ Nie sei es den Menschen in den neuen Ländern besser

gegangen. „Nie stand uns die Welt so offen wie heute. Die Diskussion

hat aber eine Schlagseite ins Negative bekommen. Das müssen wir

wieder geraderücken. Wir müssen die Freude zurückgewinnen.“ Und:

„Miesepetern sage ich: Es ist das beste Deutschland, das wir je

hatten.“

