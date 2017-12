Rheinische Post: Landwirtschaftsminister Schmidt warnt Kirche vor Dominanz der Tagespolitik

In der Debatte um die politische Rolle der

Kirchen hat der geschäftsführende Bundeslandwirtschaftsminister

Christian Schmidt (CSU), der auch Vize-Vorsitzender des evangelischen

Arbeitskreises der CDU/CSU ist, die Kirchen davor gewarnt, das

Geschäft der Politik zu betreiben. Es entstehe mitunter der Eindruck,

tagespolitische Probleme – wie zum Beispiel die Begrenzung der

Zuwanderung – würden häufig stärker thematisiert als christliche

Werte und deren Wurzeln, sagte Schmidt der in Düsseldorf

erscheinenden „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe). „Fragen zu Beginn

und Ende des Lebens – zum Beispiel Fragen zu Abtreibung und

Sterbehilfe – oder das Schicksal vieler verfolgter Christen weltweit

sollten wieder stärker ihren Platz in der kirchlichen Debatte

finden“, forderte Schmidt. „Die Kirche läuft sonst Gefahr, ihr

Alleinstellungsmerkmal zu verlieren, wenn statt der Heilsbotschaft

Jesu Christi überwiegend Tagesfragen kommentiert werden.“

