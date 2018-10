Rheinische Post: Ministerpräsident Hans sieht Parteiensystem durch Querelen in den Volksparteien in Gefahr

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU)

sieht das deutsche Parteiensystem durch die Querelen in der Union und

SPD in Gefahr. „Wenn es Volksparteien nicht mehr gelingt,

untereinander koalitionsfähig zu sein, dann scheitert dieses

altbewährte Parteiensystem“, sagte Hans der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Mittwoch). Auf die Frage, warum die CDU derzeit als

Volkspartei taumele, sagte er: „Die Bilanz stimmt in den Augen der

Menschen nicht, weil Querelen in der Bundesregierung die Sacharbeit

überdecken. Deswegen kann ich nur dringend an die Bundesregierung

appellieren, wieder besser zusammenzuarbeiten. Dafür wurden Union

und SPD schließlich gewählt, nicht für Personalquerelen.“ Die Politik

der Bundesregierung bedeute für Wahlkämpfer kein Rückenwind. „Das

einstellige Ergebnis der SPD in Bayern kann niemanden froh machen.

Wir brauchen stabile Volksparteien.“ Er hoffe, dass das Ergebnis der

Hessen-Wahl an diesem Sonntag zeigen werde, dass sich Geschlossenheit

auszahle, und die Regierungsarbeit in Berlin nicht weiter geschwächt

werde. „Dies wäre dann auch ein Garant, dass wir uns noch einmal

berappeln auf Bundesebene.“

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell