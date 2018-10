Rheinische Post: Saarlands Regierungschef Hans fordert von reicheren Bundesländern mehr Solidarität bei Grundgesetzänderung für Digitalpakt

Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU) hat

die reichen Bundesländer kurz vor der Ministerpräsidentenkonferenz in

Hamburg zu mehr Solidarität mit den finanzschwachen Ländern

aufgefordert. Für den von der großen Koalition im Bund beschlossenen

Digitalpakt Schule im Umfang von fünf Milliarden Euro brauche es

endlich eine Änderung des Grundgesetzes, sagte Hans der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Mittwoch). „Es gibt Länder wie das Saarland, die

auf Hilfe angewiesen sind und deshalb auf eine schnelle

Grundgesetzänderung drängen. Und es gibt finanziell unabhängigere

Länder wie Baden-Württemberg, die noch über die Souveränität der

Länder diskutieren wollen. Das wird nicht einfach.“ Der Digitalpakt

greife in Zuständigkeiten der Länder ein und stelle damit einen

Eingriff in den Föderalismus dar. „Die Kunst wird sein, dass wir uns

in dieser Konferenz darauf einigen, gleichwertige Lebensverhältnisse

mit gleichen Chancen für Kinder überall in Deutschland zu

gewährleisten und zugleich dem Bund für die konkrete Verwendung des

Geldes keine goldenen Zügel in die Hand zu geben.“ Die Länder müssten

natürlich die Hoheit in der Bildung behalten. „Bei der Ausstattung

der Schulen sieht das anders aus.“ Vielerorts sei der Gang der Kinder

in die Schule eine Zeitreise, weil sie zu Hause Tablets und

Smartphones hätten, aber in der Schule keinen Internetanschluss. „Ich

baue auf die Solidarität der reicheren Länder für eine schnelle

Verfassungsänderung.“

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell