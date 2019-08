Rheinische Post: Mützenich will SPD in Koalition halten und Verantwortung übernehmen

Der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf

Mützenich will die Sozialdemokraten entgegen parteiinternen

Stimmungen in der großen Koalition halten und ist bereit, weiter

Verantwortung zu übernehmen. „Die Rolle eines Oppositionellen ist

überhaupt nicht meine“, sagte Mützenich der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Samstag). Auf die Frage, ob er Verantwortung für eine

dauerhafte Führung der Fraktion verspüre, erklärte der 60-Jährige:

„Wenn ich keine Verantwortung tragen wollte, hätte ich doch nicht

2002 für den Bundestag kandidiert.“ Künftige Entscheidungen werde er

aber zuerst den Fraktionsgremien mitteilen. Die Klausurtagung am 5.

und 6. September sei dafür ein geeigneter Zeitpunkt. Zum Interesse

vieler SPD-Abgeordneter an seiner Kandidatur sagte er: „Ich versuche,

das als Ermutigung wahrzunehmen.“ Mützenich mahnte, Union und SPD

hätten noch genügend Punkte im Koalitionsvertrag, die bearbeitet

werden müssten: den Klimaschutzplan, die Grundrente, die

Digitalisierung der Arbeitswelt. Der Kandidat für den Parteivorsitz,

der Abgeordnete Karl Lauterbach, treffe mit seinen Argumenten gegen

die Koalition ein Stimmungsbild in der SPD. „Es gibt aber auch andere

Ansichten. Ich muss mich freimachen von Stimmungen. Ich will die SPD

wieder selbstbewusster machen“, sagte Mützenich.

