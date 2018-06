Rheinische Post: NRW fordert Rückgabe von über 800 Millionen Euro Steuergeld an Bürger

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will

einen Teil des unerwartet hohen Steueraufkommens in Bund, Ländern und

Kommunen an die Steuerzahler zurückgeben. Profitieren sollen unter

anderem Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren. Steuerlich besser

gestellt werden sollen mit dem Paket auch Familien mit Kindern,

Menschen mit Pflegebedarf und Unternehmen, die in die Gesundheit

ihrer Mitarbeiter investieren. „Wir wollen die Pauschbeträge für

jene, die im Ehrenamt bei Pflege, Gesundheit und in der Familie tätig

sind, erheblich erhöhen. Es geht um steuerliche Entlastungen in einem

Volumen von über 800 Millionen Euro pro Jahr“, sagte Laschet der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag). NRW werde schon in der

nächsten Sitzungswoche eine Initiative in den Bundesrat einbringen,

„bei der unser Finanzminister Entlastungen für die Mitte der

Gesellschaft und auch steuerliche Vereinfachungen vorschlägt,

insbesondere für Familien“, so der NRW-Ministerpräsident. Außerdem

erinnert Laschet daran, dass der Koalitionsvertrag auf Bundesebene

eine Abschmelzung des Solis vorsieht. „Das wird kommen“, sagte

Laschet.

