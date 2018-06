Rheinische Post: Laschet: EU-Asylabkommen dürfen Geld kosten

Der NRW-Ministerpräsident und stellvertretende

CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat Forderungen aus der CSU

zurückgewiesen, dass mögliche bilaterale Abkommen mit EU-Staaten in

der Asylfrage kein Geld kosten dürfen. „Natürlich wird das auch Geld

kosten“, sagte Laschet der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag).

„Natürlich muss ganz Europa Italien und den anderen Ländern an den

Außengrenzen bei dieser schwierigen Aufgabe helfen.“ Dies sei Konsens

mit den Osteuropäern, mit Ungarn und Österreich, betonte der

CDU-Politiker. Der CSU warf Laschet vor, aus dem Nichts heraus eine

Debatte über Zurückweisungen angezettelt zu haben. „Ich wundere mich,

dass hier ein Thema eskaliert und in getrennten Sitzungen von CDU und

CSU beraten wird, das in sechs Monaten Sondierungs- und

Koalitionsverhandlungen weder bei Jamaika noch bei der Großen

Koalition für die CSU irgendeine Rolle gespielt hat.“ Man sei nun in

einer „ernsten Lage, keine Frage“, so Laschet. Der CDU-Politiker

erklärte, dass nationale Lösungen bei den Zurückweisungen nur zu

einem größeren Chaos führen würden. „Meine Sorge ist, wenn man

einseitig zu Lasten anderer Länder jetzt Politik machen will, dass am

Ende das Chaos größer wird. Wenn wir jeden an der deutschen Grenze

abweisen, der in einem anderen EU-Land registriert wurde, werden sich

die Länder an den Außengrenzen fragen, warum sie registrieren

sollten.“ Laschet erwartet eine Lösung beim informellen

EU-Sondergipfel am Wochenende. „Ich halte die Chance für gut, da alle

wissen, was für ganz Europa auf dem Spiel steht.“ Auf die Frage, ob

die Kanzlerin in dem Streit an Autorität eingebüßt habe, sagte

Laschet: „Nein.“

