Rheinische Post: NRW-Parteien wollen Blutspender mit Gutscheinen locken

Angesichts des drohenden Rückgangs von

Blutspendern in Deutschland haben sich Fraktionen von CDU, SPD und

Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag für die Schaffung von

Anreizen zum Blutspenden nach tschechischem Vorbild ausgesprochen.

Dort erhalten Spender als Gegenleistung etwa Gutscheine für

Erholungsaktivitäten. „Eine Aufwandsentschädigung in Form von

Schwimmbadgutscheinen oder Kinogutscheinen sind für uns durchaus

vorstellbar“, sagte Peter Preuß, gesundheitspolitischer Sprecher der

CDU-Landtagsfraktion, der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag).

Auch die Grünen können dem nur Positives abgewinnen. Kleine Geschenke

als Dankeschön für die gute Tat könnten helfen, um die Blutspende

attraktiver zu machen, sagte Grünen-Gesundheitsexperte Mehrdad

Mostofizadeh. „Ob es sich dabei um ein besonders leckeres Stück

Kuchen oder einen Gutschein für den Schwimmbadbesuch handelt, ist

zweitranging“, betonte er. Ähnlich sieht es der

gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Josef

Neumann. „Das System in Tschechien ist ein gutes Modell“, sagte

Neumann.

