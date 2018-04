Rheinische Post: Rechnungshof kritisiert Verschwendung bei Unterbringung von Flüchtlingen / Liegenschaften nur zu 39,6 Prozent ausgelastet

Der Bundesrechnungshof kritisiert die

Verschwendung von Bundesmitteln bei der Unterbringung von

Flüchtlingen, wie aus einem Bericht des Rechnungshofs hervorgeht, der

der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe)

vorliegt. So sind die Liegenschaften, die der Bund den Ländern für

die Unterbringung von Flüchtlingen mietfrei zur Verfügung stellt, nur

zu 39,6 Prozent ausgelastet. Der Rechnungshof mahnt „angesichts der

rückläufigen Zahlen an Asylbegehrenden und Flüchtlingen“ eine

Überprüfung der Regelung an. Die Länder sollten künftig „vorrangig

eigene Liegenschaften belegen“. Auf dem Höhepunkt der

Flüchtlingskrise 2015 hatte der Bund festgelegt, dass den Ländern

Liegenschaften des Bundes ohne Miete überlassen werden sollten. Damit

sollte eine schnelle, unbürokratische und für die Länder finanziell

akzeptable Lösung für die Unterbringung der Flüchtlinge geschaffen

werden. Auch bei der Herrichtung der Gebäude bot die Bundesregierung

Unterstützung. Bei der zuständigen Bundesanstalt für

Immobilienaufgaben beantragten die Behörden der Länder bis zum 1.

September 2017 mehr als 300 Millionen Euro, um für die Flüchtlinge

die Immobilien bewohnbar zu machen. „162 der insgesamt 500 Anträge

betrafen Liegenschaften, bei denen die Belegungsquote kleiner als 50

Prozent war“, heißt es in dem Bericht. Es sei nicht wirtschaftlich,

Liegenschaften herzurichten, die nicht oder kaum belegt sind,

kritisiert der Rechnungshof. „Humanitär gebotene Hilfe darf nicht

durch Missbrauch oder Misswirtschaft diskreditiert werden“, sagte

FDP-Finanzexperte Otto Fricke. Bei allem Verständnis dafür, dass 2015

schnell habe gehandelt werden müssen, müsse „dieser unverantwortliche

Umgang mit Bundeseigentum schleunigst abgestellt werden“.

