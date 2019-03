Rheinische Post: Regierung rechnet mit Erreichen des 100-Milliarden-Klima-Ziels

Die Bundesregierung rechnet damit, dass die

Industrieländer vom nächsten Jahr an das Versprechen einlösen können,

jährlich mindestens 100 Milliarden Dollar in den Klimaschutz der

Entwicklungs- und Schwellenländer zu investieren. Das geht nach einem

Bericht der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag) aus der Antwort

auf eine Anfrage der Linken hervor. Unter Verweis auf eine Studie der

OECD stellt die Bundesregierung fest, dass die Industrieländer „auf

einem guten Weg sind, das

100-Milliarden-Dollar-Klimafinanzierungsziel 2020 zu erreichen“. Dies

war erstmals auf der Kopenhagener Klimakonferenz von 2009 für das

Jahr 2020 in Aussicht gestellt worden. Deutschland strebe an, 2020

selbst mit vier Milliarden Euro aus Haushaltsmitteln zur öffentlichen

internationalen Klimafinanzierung beizutragen. Die Linken sprechen

von einem „wichtigen Etappensieg“. Allerdings seien 25 Millionen Euro

darunter für den Klimaschutz in den am wenigsten entwickelten Ländern

völlig unzureichend. „Die niedrig entwickelten Länder sind schon

jetzt am stärksten vom globalen Klimawandel betroffen, obwohl sie

historisch die geringste Schuld am Klimawandel tragen“, sagte die

Linken-Abgeordnete Helin Evrim Sommer. Der Klimawandel in Afrika und

Asien verstärke massiv die Konflikte um immer knapper werdende

Naturressourcen. „Er zählt damit zu den größten Verursacher von

globalen Fluchtbewegungen, mit weiter steigender Tendenz“, warnte die

Politikerin.

