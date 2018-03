Rheinische Post: Richterbund verteidigt Ermittlungen gegen Edathy

Der Deutsche Richterbund verteidigt das

Vorgehen der Staatsanwaltschaft in Hannover im Fall des

SPD-Politikers Sebastian Edathy. Der Vizevorsitzende des

Richterbundes in NRW, Jochen Hartmann, verwies gegenüber der in

Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post (Dienstagausgabe) auf

Paragraf 152 Abs.2 der Strafprozessordnung und eine gefestigte

Rechtsprechung zu Ermittlungen bei einem Anfangsverdacht. Nach einer

Entscheidung des Landgerichts Duisburg von 2007 und sonstiger

gesicherter Rechtsprechung sei es ständige Praxis, gegen Personen zu

ermitteln, die im Grenzbereich zwischen strafbarer Kinderpornografie

und straflosem Besitz von sexualisierten Nacktabbildungen

Minderjähriger aktiv sind. Für einen Anfangsverdacht genügten auch

entfernte Indizien. Bei der Beurteilung, ob ermittelt werden soll,

könne sich die Strafverfolgungsbehörde an kriminologischen

Erfahrungswerten orientieren. Die Staatsanwaltschaft Hannover sei

geradezu verpflichtet gewesen, bei der offenkundigen Affinität

Edathys zu bestimmten sexualisierten Darstellungen von Kindern und

Jugendlichen dem Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung

nachzugehen.

