Rheinische Post: Richtige Befriedung Kommentar Von Reinhard Kowalewsky

Es ist gut, dass Lufthansa einen weiteren

Streit wegen des Germanwings-Absturzes vor drei Jahren befriedet hat.

Denn es ist im Interesse des Unternehmens, sich mit den sowieso

schwer geprüften Familien der getöteten Menschen auszusöhnen.

Lufthansa direkt trägt zwar keine Schuld an der Katastrophe, aber es

war ein Co-Pilot des Konzerns, der die Maschine des Ablegers

Germanwings gezielt zum Absturz gebracht hatte. Darum war richtig,

dass Lufthansa-Chef Carsten Spohr direkt nach der Katastrophe eine

halbwegs großzügige Soforthilfe von 50.000 Euro auszahlte, dass

Witwen und Waisen fair behandelt wurden – und darum war es auch klug,

nun den betroffenen fünf Familien noch einmal entgegenzukommen.

10.000 Euro für den Verlust eines Vaters oder Kindes ist als

Schmerzensgeld einfach mager, auch wenn es dem Gesetz entspricht. Auf

Dauer ist der Gesetzesgeber gefordert. Entschädigungen für

Angehörige, die nahe Angehörige bei einer Katastrophe oder auch einem

Terroranschlag verlieren, sollten sich eher an den viel höheren

Zahlungen in den USA oder Spanien orientieren.

