Rheinische Post: Schulz ruft zu Unterstützung von Angela Merkel auf

Der frühere SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin

Schulz hat im Asylstreit zwischen CDU und CSU zur Unterstützung von

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgerufen. „Wir haben dieser

Bundeskanzlerin ein breites Mandat für die gesamte Wahlperiode

gegeben“, sagte Schulz der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Mittwoch). Nach aus sozialdemokratischer Sicht erfolgreichen

Koalitionsverhandlungen habe Merkel auch von der CSU dieses Mandat

erhalten. „Es gibt keinen vernünftigen Grund, diese Regierung nach

100 Tagen zu Fall zu bringen“, sagte Schulz. Die Stabilität der

Regierung wegen einer Detailfrage eines größeren Themenkomplexes, die

in den Koalitionsverhandlungen keinerlei Rolle gespielt habe, zu

gefährden, sei „absolut verantwortungslos“, sagte Schulz mit Blick

auf die Forderungen der CSU nach Rückweisungen von Flüchtlingen an

der deutschen Grenze. Dieses Detail werde nicht herausgepickt, weil

die Flüchtlingspolitik insgesamt zur Diskussion stehe, sondern einzig

und allein, weil in Bayern Landtagswahl sei. „Die Lage ist eskaliert,

weil Ministerpräsident Söder betoniert in seinen Umfragen steht“,

sagte Schulz.

