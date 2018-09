Rheinische Post: Seehofer lehnt Bleiberecht für Flüchtlinge mit Job ab – auch keine Stichtagsregelung

Nach dem Willen von Innenminister Horst

Seehofer (CSU) soll das geplante Fachkräftezuwanderungsgesetz

Flüchtlingen mit Job keine neue Bleibeperspektive geben. Er lehnt

sowohl den sogenannten Spurwechsel wie auch eine Stichtagsregelung

ab. „Wer Asyl beantragt und ein Bleiberecht bekommt, ist

arbeitsberechtigt. Wer Asyl beantragt und eine Ablehnung erhält, ist

ausreisepflichtig. Diesen Grundsatz wollen wir nicht verändern“,

sagte Seehofer der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag).

„Wenn wir denjenigen ein Bleiberecht geben, die eine Arbeit

aufnehmen, dann können wir uns das ganze Asylverfahren schenken“,

betonte der Innenminister. Seehofer will sich auch nicht darauf

einlassen, einem Teil der Flüchtlinge, die bereits heute in Arbeit

sind, über einen Stichtag ein Bleiberecht zu geben. „Solange wir das

Migrationsthema nicht gelöst haben und eine Stichtagsregelung

schaffen, erzeugen wir einen Pull-Faktor. Wir locken noch mehr

Menschen an, die in Deutschland kein Bleiberecht bekommen können.“

Eine Stichtagsregelung nennt der Innenminister „lebensfremd“. Das

halte niemand durch. „Sie können nicht sagen, dass jemand, der am 1.

Januar gekommen ist, bleiben darf, und derjenige, der einen Tag

später da war, gehen muss.“ Eine Stichtagsregelung schaffe eine

Amnestie für die gesamte Vergangenheit.

Damit droht um das Fachkräftezuwanderungsgesetz ein neuer Streit

in der Koalition. Die SPD besteht auf ein Bleiberecht für

Flüchtlinge, die in den Arbeitsmarkt gut integriert sind.

