Rheinische Post: SPD will stärkere Förderung der Stahlindustrie

Die SPD im Saarland hat eine stärkere Förderung

der deutschen Stahlindustrie als Antrag an den SPD-Bundesparteitag

auf den Weg gebracht. “Helfen wir der Stahlindustrie nicht, könnten

bald die Lichter ausgehen”, sagte die Landesparteichefin und

Vize-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger der Düsseldorfer “Rheinischen

Post” (Montag). So ambitioniert wie die Regierung den Klimaschutz

angehe, müsse sie nun auch der Industrie helfen, Zukunftsimpulse

umsetzen zu können. Die Bundesregierung wird in dem Antrag

aufgefordert, ein milliardenschweres Programm für den

sozial-ökologischen Umbau der Industrie aufzulegen.

