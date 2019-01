Rheinische Post: Staatssekretär Schulte zweifelt ADAC-Stauwerte an

Hendrik Schulte, Staatssekretär im

NRW-Verkehrsministerium, zweifelt die ADAC-Staumessungen an. „Die

ADAC-Werte auf einen Tag berechnet, soll es im vergangenen Jahr in

NRW täglich 1300 Kilometer Stau gegeben haben. Alle Feiertage, Ferien

und sonstigen verkehrsarmen Tage mit einbezogen. Ein solcher Wert

deckt sich nicht ansatzweise mit unseren Erhebungen und erscheint mir

auch wenig plausibel“, sagte er der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Freitag). Das Ministerium erfasse seine eigenen Daten durch

sogenannte Induktionsschleifen an allen Ein- und Ausfahrten der

Autobahnen. „Durch dieses bewährte System ist eine jährliche

Vergleichbarkeit unserer Daten gewährleistet, beim ADAC wissen wir

nicht genau, wie die Daten von Jahr zu Jahr zustande kommen“, sagt

Schulte. Für März sind Vertreter des ADAC zu einem klärenden Gespräch

ins NRW-Verkehrsministerium eingeladen, auch um die ADAC-Zahlen und

ihre Grundlagen zur erläutern. Der ADAC hatte für Nordrhein-Westfalen

im gesamten Jahr 2018 eine Gesamtstaulänge von 485.345 Kilometer

errechnet. Dieser Wert liegt mehr als viermal so hoch wie die vom

NRW-Verkehrsministerium erfassten 103.562 Kilometer.

