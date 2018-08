Rheinische Post: Steuerzahlerbund fordert Kürzung von Mitarbeiterpauschalen im NRW-Landtag

Der NRW-Chef des Bundes der Steuerzahler, Heinz

Wirz, fordert den Landtag in Nordrhein-Westfalen zur Rücknahme der im

Januar beschlossenen Mitarbeiterpauschalen-Erhöhung auf. „Der

Landtag muss die Erhöhung der Mitarbeiterpauschalen zurücknehmen“,

sagte Wirz der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag). Anlass ist

eine Berechnung der Redaktion, nach der die Arbeitsbelastung der 199

Abgeordneten in NRW zumindest teilweise rückläufig ist. So kamen die

Abgeordneten laut „Rheinischer Post“ im ersten Jahr der aktuellen 17.

Wahlperiode (1. Juni 2017 bis 17. Mai 2018) 27 mal zu Plenarsitzungen

zusammen. Im ersten Jahr der 16. Wahlperiode (31. Mai 2012 bis 16.

Mai 2013) gab es in NRW 32 Plenarsitzungen und im Vergleichsjahr der

15. Wahlperiode (9. Juni 2010 bis 19. Mai 2011) 35. Auch die

einzelnen Sitzungen waren lange nicht mehr so kurz. Im Mittel

dauerten sie im ersten Jahr der aktuellen Wahlperiode 7,50 Stunden.

In den beiden vorausgegangenen Wahlperioden lag der Median bei je

mindestens 8,45 Stunden. Ebenso hält sich der aktuelle Landtag mit

neuen Gesetzen quantitativ zurück. So brachte die Regierung von Armin

Laschet (CDU) im ersten Amtsjahr 28 Gesetzentwürfe ein, von denen im

selben Zeitraum 24 verabschiedet wurden. Im ersten Jahr der

16. Wahlperiode brachte die damalige Regierung Kraft noch 53

Gesetzentwürfe durchs Parlament. Im ersten Jahr der 15. Wahlperiode

waren es 32 Gesetzentwürfe, von denen 31 im ersten Jahr auch

verabschiedet wurde. Wirz sagte der „Rheinischen Post“: „Die Daten

zeigen, dass die Erhöhung der Mitarbeiterpauschalen nicht

gerechtfertigt war.“

