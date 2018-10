Rheinische Post: Thüringer CDU-Chef Mohring strebt Kandidatur für das Präsidium an und bittet um zwei neue Plätze für Christdemokraten aus dem Osten

Der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring strebt im

Zuge der Neuaufstellung der Partei eine Kandidatur für das

Parteipräsidium an. Er wolle beim Neuaufbau der CDU mithelfen und den

Rückenwind durch einen Präsidiumsplatz für den Landtagswahlkampf in

Thüringen 2019 gegen die rot-rot-grüne Regierung nutzen, sagte er der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag). Zugleich warb er dafür,

dass die Partei auch Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer

neu ins Präsidium wählt, der sein Interesse bereits angemeldet hat.

„Es wäre eine Riesenhilfe, wenn der Bundesparteitag Michael

Kretschmer, der in Sachsen ebenfalls eine Wahl bestreiten muss, und

mich unterstützen würde – also zwei neue Präsidiumsmitglieder aus

Ostdeutschland auch mit dem Blick auf die besondere Herausforderung

im Wahlkampf dort.“

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell