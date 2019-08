Rheinische Post: Union kritisiert SPD-Pläne zu Kurzarbeit und Qualifizierung

Die Union hat die Pläne von Arbeitsminister

Hubertus Heil (SPD) für ein „Arbeit-von-morgen-Gesetz“ kritisiert.

„Wir müssen unsere wirtschaftliche Kraft stärken und nicht Geld ins

Schaufenster stellen, das in einer Krise eingesetzt werden könnte“,

sagte Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU) der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Mittwoch). „Im Fall einer wirtschaftlichen Krise

sind Kurzarbeit und Qualifizierung von Arbeitnehmern bewährte

Instrumente, die schnell eingesetzt werden könnten“, sagte Gröhe.

Jetzt müsse es aber vor allem darum gehen, eine krisenhafte

Entwicklung zu vermeiden. Zu den von Heil geplanten

Qualifizierungsangeboten für Arbeitnehmer verwies Gröhe auf das

gerade erst in Kraft getretene „Qualifizierungschancengesetz“, dessen

Wirkung man abwarten solle, bevor man weitere durch Beiträge der

Arbeitslosenversicherung finanzierte Angebote mache. Gröhe ergänzte:

„Die Pressearbeit eines Ministers ersetzt nicht die Abstimmung in

der Koalition.“

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell