Rheinische Post: Vorstandschef der Deutschen Post hat Sympathien für CO2-Steuer von 100 Euro pro Tonne

Frank Appel, der Vorstandsvorsitzende der

Deutschen Post DHL, fordert die Einführung einer Steuer auf das

klimaschädliche Gas Kohlendioxid (CO2). Appel sagte der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Samstag): „Wir brauchen in Europa oder in allen

Industriestaaten eine CO2-Steuer, die berechenbar langfristig steigt.

Dann können sich Konsumenten und Unternehmen in ihrem Verhalten

anpassen und gezielt in Anlagen investieren, die den Ausstoß von CO2

begrenzen.“ Auf die Frage, ob er eine Steuer von 100 Euro pro Tonne

CO2 für richtig halte, sagte Appel zwar, er wolle sich „nicht

festlegen“, ergänzte aber: „Etwa diese Größenordnung einer CO2-Steuer

könnte es laut einer Studie mittelfristig lohnend machen, Kerosin und

andere Treibstoffe künstlich mit regenerativer Energie zu erzeugen.

Dann hätten wir in der Zukunft einen perfekten Kreislauf: Die gleiche

Menge CO2, die beim Betrieb eines Autos oder Flugzeugs ausgestoßen

wird, wird bei der Produktion des Treibstoffes der Atmosphäre wieder

entnommen.“ Als Chef des größten europäischen Logistikkonzerns glaube

er nicht, dass Klimaschutz der Wirtschaft schade: „Wir werden

grüneres Wachstum haben, aber nicht weniger. Weniger Wachstum wäre ja

nur zu erwarten, wenn Menschen verboten wird, bestimmte Waren zu

kaufen oder irgendwohin zu reisen.“

