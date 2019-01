RTL/n-tv-Trendbarometer / Bundespräsident hat das höchste Ansehen – Vertrauen in Bundeskanzlerin und EU gestiegen – Interesse an Europawahl unverändert gering

Drei Viertel der Deutschen vertrauen dem

Bundespräsidenten

Der Bundespräsident genießt das größte Vertrauen unter den

politischen Institutionen. Im RTL/n-tv-Trendbarometer äußern 73

Prozent der Befragten, dass sie großes oder sogar sehr großes

Vertrauen zum Amt des Staatsoberhaupts haben. Das ist zwar, wie bei

fast allen politischen Institutionen, ein Rückgang gegenüber dem

Vorjahr, bedeutet aber dennoch mit großem Abstand den Spitzenplatz.

Nach den Rücktritten von Horst Köhler und Christian Wulff hatte das

Amt einen starken Ansehensverlust, 2012 hatten nur noch 32 Prozent

der Bundesbürger Respekt vor dem Bundespräsidenten. Die Amtsführung

von Joachim Gauck und Frank-Walter Steinmeier haben das Amt generell

wieder gestärkt.

Nur zwei Institutionen haben im aktuellen Ranking gewonnen: die

Europäische Union (+4 Prozentpunkte) und die Kanzlerin (+5

Prozentpunkte). Allen Abgesängen auf die Amtsinhaberin Angela Merkel

zum Trotz, sichert sie dem Amt einen Vertrauenswert von 55 Prozent

und damit Platz 2 in der Ranking-Liste. Besonders hohes Vertrauen

haben die Anhänger der CDU (85%), der CSU (79%), der Grünen (66%) und

der SPD (60%). Geringer ist das Vertrauen zur Institution „Kanzlerin“

bei den Ostdeutschen (48%) sowie den Anhängern der FDP (45%), der

Linken (34%) und vor allem der AfD (6%).

Die Bundesregierung genießt sehr viel weniger Vertrauen als die

Kanzlerin (37%), noch schlechter schneiden die Parteien ab (18%).

forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:

„Politische Parteien hatten noch nie sonderlich hohe Sympathien.

Dennoch hält eine große Mehrheit der Bürger sie für unverzichtbar,

damit das politische System funktioniert.“ Zur politischen Exekutive,

die ihnen am nächsten ist (Gemeindevertretungen und Stadtverwaltungen

mit jeweils 50%, Bürgermeistern bzw. Oberbürgermeistern mit 49%),

haben die Bürger größeres Vertrauen als zur Berliner Regierung.

Vertrauen in politische Institutionen Anfang 2019

Es haben großes Vertrauen Differenz zu 2018

Bundespräsident 73% -6

Bundeskanzlerin 55% +5

Gemeindevertretung 50% -2

Stadtverwaltung 50% -1

Bürgermeister/Oberbürgermeister 49% -5

Landesregierung 48% -2

Bundestag 45% -3

Europäische Union 41% +4

Bundesregierung 37% -5

Politische Parteien 18% -1

AfD-Anhänger kritisch gegenüber dem politischen System

Beim Urteil über die politischen Institutionen werden die

Unterschiede zwischen AfD-Anhängern und den übrigen Wahlberechtigten

besonders deutlich. Nur 25 Prozent der AfD-Sympathisanten haben im

aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer Vertrauen zum Bundespräsidenten

(Wahlberechtigte ohne AfD-Präferenz: 81%), nur 6 Prozent der

AfD-Anhänger trauen der Bundeskanzlerin (63%), 12 Prozent dem

Bundestag (52%), 9 Prozent der Europäischen Union (47%) und 4 Prozent

der Bundesregierung (44%). forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber

der Mediengruppe RTL: „Die extrem geringen Vertrauenswerte der

AfD-Anhänger zu so gut wie allen politischen Institutionen belegen

ein weiteres Mal, wie kritisch diese Wählergruppe dem politischen

System und den sie tragenden Einrichtungen gegenüber eingestellt

ist.“

Nur geringes Interesse an der Europawahl

In der zweiten Woche des neuen Jahres ist die politische Stimmung

in Deutschland weiterhin stabil. Die FDP legt im

RTL/n-tv-Trendbarometer um einen Prozentpunkt zu, die Linke verliert

einen Prozentpunkt. Bei allen anderen Parteien ändert sich nichts.

Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, ergäbe sich folgende

Stimmenverteilung: CDU/CSU 32 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 15

Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 19 Prozent (8,9%),

Linke 8 Prozent (9,2%), AfD 12 Prozent (12,6%). 5 Prozent würden sich

für eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 25 Prozent aller

Wahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen

(Nichtwähler 2017: 23,8%).

Vier Monate vor der Europawahl (26. Mai 2019) ist das Interesse

vieler Deutscher an dieser Wahl nur so gering wie schon bei den

letzten Wahlen. Rund die Hälfte der Wahlberechtigten (49%) tendiert

derzeit dazu, sich an der Wahl im Mai nicht zu beteiligen. Für die

Parteien ergäbe sich folgende Stimmverteilung: CDU/CSU 35 Prozent,

SPD 15 Prozent, FDP 8 Prozent, Grüne 20 Prozent, Linke 6 Prozent, AfD

10 Prozent, Sonstige 6 Prozent.

Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer

frei zur Veröffentlichung.

Die Daten zum Ranking der politischen Institutionen wurden vom

Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa zwischen dem 19.12. 2018

und dem 2. 1. 2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben.

Datenbasis: 2.515 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5

Prozentpunkte.

Die Daten zur Parteipräferenz wurden vom Markt- und

Meinungsforschungsinstitut forsa vom 7. – 11. 1. 2019 im Auftrag der

Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.504 Befragte. Statistische

Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte. Die Daten zur Europawahl

wurden vom 9. – 11.1. 2019 erhoben. Datenbasis: 1.505 Befragte.

