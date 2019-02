RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA-AKTUELL: Hohe Akzeptanz der Energiewende, aber Bedenken im Hinblick auf Umsetzung – CDU/CSU und Linke legen zu / SPD, Grüne und FDP verlieren leicht

Bundesbürger wollen Energiewende, lehnen aber nötige

Maßnahmen eher ab

Da die Deutschen die mit dem Ausstieg aus der Kernenergie

eingeleitete Energiewende an sich befürworten, dauert 50 Prozent der

Bundesbürger der von der „Kohlekommission“ vorgeschlagene Ausstieg im

Jahr 2038 zu lange. So das aktuelle RTL/n-tv Trendbarometer. Nur

wenige (14%) halten diesen Zeitpunkt für zu früh, 27 Prozent halten

ihn für richtig. Dass der Energiebedarf in Deutschland alleine durch

die erneuerbaren Energien gedeckt werden kann, glauben 22 Prozent. 72

Prozent sind überzeugt, dass auch in Zukunft herkömmliche

Energiearten zur Sicherstellung der Energieversorgung genutzt werden

müssen.

Die für das Gelingen der Energiewende notwendigen konkreten

Maßnahmen wie die Errichtung neuer Windkraftanlagen und der Bau von

Stromleitungen, die den im Norden erzeugten „grünen“ Strom in den

Süden transportieren, werden nicht so akzeptiert wie die Energiewende

generell. Nur 24 Prozent würden eine Windkraftanlage in ihrer

Nachbarschaft ohne Einschränkungen akzeptieren. 43 Prozent würde das

stören und 27 Prozent würden sogar aktiv dagegen protestieren.

Ähnlich verhält es sich bei neuen Stromleitungen: Auch die würden in

ihrer Nachbarschaft nur 30 Prozent akzeptieren, 43 Prozent würden sie

stören und 19 Prozent würden dagegen protestieren.

78 Prozent der Bundesbürger befürchten, dass im weiteren Verlauf

der Energiewende mögliche Steigerungen der Energiekosten vielen

Haushalten Schwierigkeiten bereiten könnten. Nur 19 Prozent glauben,

die Haushalte könnten höhere Energiepreise ohne weiteres verkraften.

Dass die Wirtschaft in Deutschland höhere Energiepreise verkraften

könnte, meinen etwas mehr (37%). 57 Prozent gehen davon aus, dass

Unternehmen Arbeitsplätze in Länder mit niedrigeren Energiekosten

verlagern könnten.

Drängender und wichtiger als Umwelt- und Klimaschutz sind für 76

Prozent der Deutschen andere Probleme wie etwa die Altersversorgung,

die Sicherung einer guten Zukunft für Kinder und Enkel, der Abbau

sozialer Schieflagen, die Integration der Zuwanderer oder die

Reparatur maroder Infrastruktur.

forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:

„Die aktuellen Befunde bestätigen die seit vielen Jahren zu

beobachtende Kluft zwischen dem hohen Stellenwert des Umwelt- und

Klimaschutzes im Bewusstsein der Menschen und ihrem tatsächlichen

Verhalten. So wünschen sich z.B. zwar Viele Fleisch aus artgerechter

Tierhaltung – doch die dann erforderlichen höheren Preise bezahlt

kaum jemand. Ebenso hält man den Ausbau erneuerbarer Energien im

Prinzip für wichtig – doch die dazu notwendigen Maßnahmen stoßen auf

erheblichen Widerstand“.

SPD-Aufschwung dauerte nur kurz

Der Aufschwung der SPD dauerte nur eine Woche. Im aktuellen

RTL/n-tv-Trendbarometer verlieren die Sozialdemokraten gegenüber der

Vorwoche einen Prozentpunkt und liegen jetzt bei 16 Prozent. In der

Woche zuvor hatte die SPD nach ihrer Kurskorrektur in der

Sozialpolitik zwei Prozentpunkte zulegen können. Ebenfalls einen

Prozentpunkt verlieren die Grünen und die FDP. Die Union und die

Linke gewinnen jeweils einen Prozentpunkt hinzu.

forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:

„Wieder einmal bestätigt sich, dass die SPD alleine mit Sozialpolitik

oder Umverteilungsthemen keine Wahlen gewinnen bzw. verloren

gegangene Wähler aus der politischen und gesellschaftlichen Mitte

zurückgewinnen kann“.

Wenn jetzt der Bundestag neu gewählt würde, ergäbe sich folgende

Stimmenverteilung: CDU/CSU 30 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 16

Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 20 Prozent (8,9%),

Linke 7 Prozent (9,2%), AfD 12 Prozent (12,6%). 6 Prozent würden sich

für eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 26 Prozent aller

Wahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen

(Nichtwähler 2017: 23,8%).

Die Daten zur Energiewende wurden vom Markt- und

Meinungsforschungsinstitut forsa vom 19. – 22. Februar 2019 im

Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.008 Befragte.

Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte. Die Daten zur

Parteipräferenz wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut

forsa vom 18. – 22. 2. 2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben.

Datenbasis: 2.501 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5

Prozentpunkte.

