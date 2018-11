Saarbrücker Zeitung: Maas nennt Migrationsstreit in der Union „Eigentor“

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hält den

Streit der CDU-Kandidaten für den Parteivorsitz über die

Migrationspolitik für einen Fehler. Maas sagte der „Saarbrücker

Zeitung“ (Donnerstagausgabe), er wolle zwar die „verschiedenen

Irrungen und Wirrungen des unioninternen Machtkampfes“ nicht

kommentieren. Dass Rechtspopulisten versuchten, Ängste zu schüren,

sei nichts Neues. „Ihnen hinterherzulaufen, hat sich aber bislang

immer als Eigentor erwiesen.“

Zugleich betonte der Minister, Migration sei Realität, „ob wir

wollen oder nicht. Die kann man sich nicht einfach wegdenken.“

Deshalb müsse die Zuwanderung gesteuert und besser geordnet werden.

„Und genau das hat der Migrationspakt zum Ziel“, so Maas mit Blick

auf die UN-Vereinbarung, über die der Bundestag an diesem Donnerstag

beraten will.

Pressekontakt:

Saarbrücker Zeitung

Büro Berlin

Telefon: 030/226 20 230

Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell