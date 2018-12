Saarbrücker Zeitung: Politikwissenschaftler Korte hält „Eigendynamik“ auf CDU-Parteitag für entscheidend – noch kein klares Bild beim künftigen Vorsitz

Der Ausgang des Rennens um den

CDU-Vorsitz wird nach Einschätzung des Duisburger

Politikwissenschaftlers Karl-Rudolf Korte von der Tagesform der drei

aussichtsreichen Kandidaten beim Bundespartaitag am kommenden

Wochenende in Hamburg abhängig sein.

„Es gibt auch eine Eigendynamik am Tag der Entscheidung in der

Parteitagshalle, die man nicht unterschätzen sollte“, sagte Korte der

„Saarbrücker Zeitung“ (Montag-Ausgabe). Weil Annegret

Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz scheinbar Kopf an Kopf lägen,

werde es darauf ankommen, „wer die Delegierten am besten mit

Leidenschaft und Emotionen packen kann“, erklärte der

Parteienforscher.

Bei den acht Regionalkonferenzen sei kein klares Bild für einen

eindeutigen Sieger zu erkennen gewesen. Alle drei aussichtsreichen

Kandidaten stünden daher weiter im Wettbewerb miteinander, meinte

Korte.

