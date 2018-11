Saarbrücker Zeitung: Spahn will zuallererst in die AfD-Hochburgen gehen

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Jens Spahn,

will die Union wieder so stark machen, dass sich die Frage nach einer

Kooperation mit der AfD nicht mehr stellt. Spahn sagte der

„Saarbrücker Zeitung“ (Dienstag): „Als CDU-Vorsitzender würde ich

zuallererst in die AfD-Hochburgen gehen, um möglichst viele Bürger

für die CDU zurückzugewinnen.“

Spahn betonte weiter, er müsse nichts zurücknehmen oder

korrigieren, was er bisher in der Migrationsdebatte gesagt habe.

„Leider war in der Vergangenheit das Thema immer stark personell

aufgeladen. Das hat eine ehrliche Debatte erschwert.“ Heute sei das

anders. „Annegret Kramp-Karrenbauer sagt nun richtigerweise auch,

dass kriminelle Asylbewerber kein Recht haben, in Deutschland und der

EU zu sein.“

Zugleich erklärte der 38-Jährige, das Rennen um den Vorsitz sei

offen. Die Frage einer Kanzlerkandidatur stelle sich für ihn nach

einer Wahl zum Parteichef „nicht unmittelbar“, so Spahn. „Ich bin

jung genug, um in Ruhe und vertrauensvoll mit Angela Merkel als

Kanzlerin zusammenzuarbeiten.“

Pressekontakt:

Saarbrücker Zeitung

Büro Berlin

Telefon: 030/226 20 230

Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell