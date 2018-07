Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU): „Bis zur Landtagswahl sind wir mit Asylpolitik durch“

Im vorerst beigelegten Asylstreit der

Unionsparteien hat der sächsische Ministerpräsident Michael

Kretschmer die Politik von Bundeskanzlerin Merkel unterstützt: „Die

Beschlüsse gehen in die richtige Richtung“, sagte der CDU-Politiker

in der Sendung phoenix ländersache (Ausstrahlung am Sonntag, 8. Juli

2018, 13.00 Uhr) gegenüber Moderatorin Michaela Kolster. Zu den

geplanten Transitzentren, die es in Bayern geben soll, positionierte

sich Kretschmer jedoch nicht eindeutig. „Wir werden uns genau

ansehen, ob das funktioniert und erfolgreich ist.“ Kretschmer ist

überzeugt, dass die Asylpolitik keine Rolle mehr im Wahlkampf vor den

sächsischen Landtagswahlen im September 2019 spielen wird: „Ich

denke, dass wir dann mit diesem Thema durch sind und dass diese

Beschlüsse auch umgesetzt werden.“

