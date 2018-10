sat. Services GmbH: Neues Engineering-Team im Aufbau

– Hamburger Spezialist für Sonderlösungen und -techniken erweitert

auf Kundenwunsch sein Angebotsportfolio

– Erste Aufträge im Bereich der Technischen Dokumentation bereits

bearbeitet

– Ingenieure und Techniker aller Fachrichtungen als neue

Mitarbeiter gesucht

Die Hamburger sat. Services GmbH, ein weltweit tätiges

Ingenieurbüro und technischer Projektpartner für Industriekunden,

baut ein neues Team auf. „Bis vor kurzem waren wir ein hoch

spezialisiertes Unternehmen, das auf Sonderlösungen und

Spezialtechniken fokussiert war“, sagt Timur Tunca, Leiter

Engineering. „Jetzt wollen wir aufgrund der Nachfrage unserer Kunden

Angebot und Service ausweiten und uns beispielsweise im Bereich der

Technischen Dokumentation breiter aufstellen.“

Neues Team sucht noch Mitstreiter

„Mit Thomas Fischer haben wir einen verantwortlichen

Niederlassungsleiter mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung an der

Spitze. Gemeinsam mit Teamleiter Marcel Morek stellt Fischer das

neue, schlagkräftige Team zusammen“, erklärt Tunca. Frühe Erfolge der

neuen Mannschaft zeigen sich an den ersten Aufträgen für die sat.

Services GmbH. „Dazu zählen beispielsweise je ein Auftrag aus dem

Schiffs- und einer aus dem Anlagenbau. Bei letzterem geht es um die

technische Redaktion, also die recht komplexe –Wartungs- und

Bedienungsanleitung– für eine Anlage“, sagt Thomas Fischer. Das

Unternehmen sucht aus diesem Grund nun noch weitere Fachleute für das

sich im Aufbau befindliche Team. Als neue Mitarbeiter werden

Ingenieure und Techniker aus allen Fachrichtungen benötigt. Das

Einsatzgebiet für Neuzugänge des neuen Dokumentationsbereichs wird in

erster Linie Norddeutschland sein. Fischer: „Wenn ein Kunde es

wünscht, werden wir aber auch weltweit tätig.“

Über sat. Services GmbH:

Die sat. Services GmbH ist ein global tätiger Projektpartner und

Ingenieurbüro mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen bietet seinen

Kunden effiziente Unterstützung entlang der gesamten

Wertschöpfungskette. Zudem gehört die technische Realisierung von

Sonderprojekten zu den besonderen Dienstleistungen des Hamburger

Unternehmens.

Das Unternehmen ist Teil der sat.-Gruppe, die rund 450 Mitarbeiter

an Standorten in Deutschland, Frankreich, England, Schweiz und

Italien sowie an wechselnden Projektstandorten weltweit beschäftigt.

