Selbstgenutzte Immobilie ist beliebteste Altersvorsorge-Form der Deutschen

Eine selbstgenutzte Immobilie ist für die meisten Deutschen

die beliebteste Form der Altersvorsorge – noch vor der gesetzlichen Rente. Dies

ist das Ergebnis einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung zu den “Top Ten der

Altersvorsorge”, die die Rentenversicherung seit 2014 jährlich durchführen

lässt. Sie liegt der Düsseldorfer “Rheinischen Post” vor. Demnach halten 79

Prozent der Befragten ein selbstgenutztes Haus oder eine selbstgenutzte Wohnung

für die ideale Form der Alterssicherung. Die gesetzliche Rente rangiert mit 72

Prozent auf dem zweiten Platz der beliebtesten Altersvorsorge-Formen. Ebenfalls

72 Prozent halten aber auch Betriebsrenten oder die Zusatzversorgung im

öffentlichen Dienst für eine ideale Alterssicherung. Auf den weiteren Plätzen

finden sich private Renten- oder Lebensversicherungen (68 Prozent), Einnahmen

aus Haus- und Grundbesitz (66 Prozent), Renten aus Versorgungswerken (55

Prozent), Einkünfte aus dem eigenen Betrieb (52 Prozent), Erbschaften (42

Prozent) und Einkünfte aus Arbeit bis zum Lebensende (40 Prozent) für eine gute

Altersvorsorge-Form. Auf dem letzten Platz der Top Ten der Altersvorsorge

landete in diesem Jahr der Bausparvertrag mit nur noch 38 Prozent Zustimmung.

Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos befragte im Auftrag der Rentenversicherung

rund 1000 Bundesbürger. Die Wahrnehmung der gesetzlichen Rentenversicherung in

der Bevölkerung habe sich in den letzten Jahren positiv entwickelt, sagte ein

Sprecher der Rentenversicherung. “Haben 2014 noch 54 Prozent die gesetzliche

Rentenversicherung als ideale Form der Altersvorsorge angesehen, ist der Wert in

diesem Jahr auf 72 Prozent gestiegen”, sagte er. “Die Vorteile der gesetzlichen

Rentenversicherung sind gerade in den letzten Jahren sehr deutlich geworden”,

sagte er. Die Rentenversicherung sei unbeschadet aus der Finanzkrise

hervorgegangen. Von den Minuszinsen, die zurzeit auf dem Kapitalmarkt gezahlt

würden, sei sie weitgehend unberührt. Wegen der positiven Entwicklung der

Beschäftigung und der Löhne seien die Renten in den vergangenen Jahren stark

gestiegen. “Sie nahmen von 2014 bis 2019 im Westen um 15 Prozent und im Osten um

20 Prozent zu”, sagte der Sprecher. Der Beitragssatz liege mit 18,6 Prozent auf

dem Niveau wie Mitte der 80-er Jahre und solle nach Prognosen bis 2024 konstant

bleiben.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4477649

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell